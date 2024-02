Co zrobić z roślinami w ogrodzie w lutym, aby były zdrowe?

Choć luty to wciąż miesiąc zimowy, a ogród jest uśpiony, dla doświadczonych ogrodników jest to czas na pierwsze kroki w nowym sezonie. Istnieje szereg zadań, które najlepiej wykonać przed nadejściem wiosny, aby przygotować ogród do przebudzenia.

Pamiętaj, że luty to czas planowania i przygotowań, a marzec przywita Cię już ciepłem i obudzi Twój ogród do nowego życia - pisze prostoway.

Co trzeba zrobić w lutym?

1. Ochrona przed śniegiem:

Jeśli Twój ogród nie ma wystarczającej pokrywy śnieżnej, przenieś część śniegu do okręgów pni drzew i krzewów. Pomoże to chronić system korzeniowy przed mrozem.

2. Zbieranie śniegu:

Strząśnij grube warstwy śniegu z gałęzi drzew i krzewów, aby uniknąć ich połamania.

3. Niszczenie podłoża:

Rozbijanie gęstej pokrywy śnieżnej wokół drzew, ponieważ blokuje ona dostęp tlenu do korzeni.

4. Kontrola drzew owocowych:

Sprawdź drzewa owocowe pod kątem uszkodzeń spowodowanych przez gryzonie.

5. Ochrona drzew:

Oczyść rany na korze drzew, potraktuj je specjalną pastą i owiń oddychającym materiałem.

Dodatkowe wskazówki:

Zrób przegląd swoich narzędzi ogrodniczych i w razie potrzeby napraw je lub kup nowe.

Sprawdź zapasy nasion i nawozów oraz przygotuj plan sadzenia na sezon wiosenny.

Namocz nasiona wczesnych warzyw do kiełkowania.

Zadbaj o dokarmianie ptaków, aby pomóc im w walce ze szkodnikami.

