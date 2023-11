Czego nie robić zaraz po przebudzeniu, aby uniknąć senności: porady senologów

Specjalistka ds. snu Nancy H. Rothstein udzieliła komentarza brytyjskiej publikacji, wyjaśniając, jakie nawyki należy wykluczyć z porannej rutyny, aby osiągnąć większy wigor.

Wideo dnia

Według ekspertki, jednym z takich złych nawyków jest sprawdzanie wiadomości na telefonie komórkowym zaraz po przebudzeniu, pisze Express.

Czytaj także: Somnolog twierdzi, że sen w ciągu dnia jest dobry dla dorosłych

Sprawdzanie telefonu rano lub przed pójściem spać może spowodować, że mózg przełączy się z fal delta na fale beta, co może prowadzić do pominięcia ważnych fal alfa i theta, wyjaśnia Rothstein. To przeprogramowanie mózgu może mieć negatywny wpływ na nasze samopoczucie i produktywność w ciągu dnia, w tym powodować senność i nieuwagę.

Zamiast tego, aby prawidłowo obudzić się rano, ekspert sugeruje zastosowanie tego życiowego hacka: gdy tylko smartfon się wyłączy, natychmiast wstań, aby go wyłączyć, a następnie spróbuj jak najszybciej wstać z łóżka, aby przezwyciężyć pokusę ponownego zaśnięcia.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zaleca, aby dorośli spali od siedmiu do dziewięciu godzin na dobę. Jednocześnie nastolatki potrzebują więcej czasu w łóżku - od ośmiu do dziesięciu godzin snu, a dzieciom w wieku od sześciu do 12 lat zaleca się spać od dziewięciu do 12 godzin na dobę.

Brak snu wiąże się z licznymi chorobami przewlekłymi, takimi jak bezdech senny, choroby serca, choroby nerek, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, udar, otyłość i depresja. Przywrócenie prawidłowych wzorców snu i utrzymanie wysokiej jakości snu staje się ważną częścią zdrowego stylu życia.

Oferujemy również porady ekspertów ds. snu, którzy powiedzieli nam, co sprawia, że ludzie budzą się w nocy.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!