Co dodać do kawy oprócz cukru, aby była mniej gorzka: przydatne wskazówki

Jeśli kawa jest zbyt gorzka, nie spiesz się z jej wylewaniem. Nawet jeśli jesteś koneserem czarnej kawy bez cukru, inny składnik może pomóc zmniejszyć gorycz.

Eksperci strony Yaskrava kava na Instagramie ujawniają nieoczekiwany składnik, który pomoże pozbyć się goryczy - sól. Dodaj szczyptę soli do napoju, zaledwie kilka kryształków. Eksperci wyjaśniają, że jony sodu eliminują gorzki smak. Zauważają również, że w niektórych krajach, takich jak Norwegia, Turcja i Węgry, picie kawy z solą jest tradycją.

Jeśli chodzi o parzenie kawy w filiżance, eksperci zalecają wzięcie pod uwagę kilku ważnych punktów. Używaj świeżych ziaren, aby wydobyć pełny smak i aromat. Ziarna powinny być zmielone jak najdrobniej, aby uzyskać czysty i bogaty napój. Woda do parzenia powinna być gorąca, idealna temperatura to 90-95 stopni. Po zagotowaniu należy otworzyć czajnik na minutę, aby woda lekko ostygła. Zaleca się również zalanie filiżanki wrzątkiem przed zaparzeniem, aby napój był ciepły.

Wsyp 1-2 łyżeczki drobno zmielonej kawy do 100-150 ml wody, przykryj filiżankę spodkiem i pozwól napojowi parzyć się przez około 4 minuty. Przed przykryciem spodkiem można dodać przyprawy, cukier, czekoladę lub cokolwiek innego, co przypadnie nam do gustu - radzą eksperci. Takie drobiazgi mogą znacznie poprawić smak i przyjemność z picia kawy.

