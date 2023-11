Jeśli twoje koty są niegrzeczne i ignorują zakazy wspinania się na stoły kuchenne lub zrzucania rzeczy z półek, powinieneś uzbroić się w cierpliwość i nauczyć je przestrzegania komendy OFF. Eksperci twierdzą, że zwierzę w końcu się przyzwyczai i będzie reagować na uwagi.

Wideo dnia

Eksperci z Animalreport doradzili, jak reedukować kota, który jest przyzwyczajony do wyrządzania krzywdy.

"W tym miejscu pojawia się magia komendy OFF. To proste, ale niezwykle przydatne polecenie może być przepustką do bezpieczeństwa zarówno dla kota, jak i cennych rzeczy" - mówią eksperci.

Przeczytaj także: Naukowcy odkryli, w jaki sposób koty komunikują się ze sobą

Należy zauważyć, że nauczenie kota reagowania na komendę OFF jest jak prowadzenie z nim "przyjaznej, ale stanowczej rozmowy". Dzięki tej komendzie informujesz zwierzę o dopuszczalnych granicach bez podnoszenia głosu lub nawiązywania kontaktu fizycznego.

Eksperci radzą: gdy tylko kot wdrapie się na stół lub półki, z których jest przyzwyczajony do zrzucania różnych przedmiotów, należy stanowczym głosem powiedzieć "OFF". Słowo to należy wypowiedzieć nawet wtedy, gdy zwierzę zamierza jedynie wspiąć się tam, gdzie nie powinno.

"To uczy je, że powierzchnia jest niedostępna i zapobiega rozwojowi tego nawyku. Chodzi o maksymalizację skuteczności zespołu" - wyjaśniają eksperci.

Jeśli kot zacznie reagować na polecenie, należy go nagrodzić. Może to być smakołyk, pieszczota lub pochwała słowna.

Przeczytaj także: Dlaczego koty uszate stoją na dwóch łapach i siedzą w dziwnych pozycjach: przyczyny są szokujące

"Regularnie włączaj komendę "OFF" w interakcje z kotem, aby wzmocnić jego zrozumienie tego polecenia. Jeśli Twój kot ignoruje komendę OFF, rozważ włączenie do treningu zabawki lub wskaźnika laserowego. Kierując jego uwagę na zabawkę, możesz odwrócić jego uwagę od mebli, dodając element zabawy do treningu" - czytamy w raporcie.

Eksperci wyjaśniają, że nauka wymaga czasu. Zachowaj cierpliwość i konsekwencję w szkoleniu, a kot stopniowo zrozumie i zareaguje na polecenie "Wyłącz".

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!