Co zrobić, aby jedzenie nie przywierało do patelni: gospodynie domowe dzielą się swoimi życiowymi trikami

Przywieranie jedzenia to powszechny problem, który może zepsuć nastrój i skomplikować proces gotowania. Jest to szczególnie frustrujące, gdy przywiera do nowej patelni. Nie martw się, ponieważ przyczyny przypalania są łatwe do zidentyfikowania, a problem można rozwiązać.

Wideo dnia

TSN pisze o tym.

Dlaczego jedzenie przywiera do patelni?

Niewłaściwe czyszczenie nowej patelni : agresywne produkty lub szczotki mogą uszkodzić powłokę nieprzywierającą.

: agresywne produkty lub szczotki mogą uszkodzić powłokę nieprzywierającą. Nierównomierne nagrzewanie: patelnia powinna być dobrze nagrzana przed dodaniem jedzenia.

patelnia powinna być dobrze nagrzana przed dodaniem jedzenia. Niedokładne wyczyszczenie starej patelni : resztki jedzenia i tłuszczu powodują przywieranie.

: resztki jedzenia i tłuszczu powodują przywieranie. Nieprawidłowa temperatura: zbyt wysoka temperatura lub żywność, która nie została rozmrożona, może spowodować przypalenie.

zbyt wysoka temperatura lub żywność, która nie została rozmrożona, może spowodować przypalenie. Nieprzestrzeganie instrukcji: ważne jest, aby wiedzieć, jak prawidłowo dbać o patelnię, aby zachować jej powłokę.

Co należy zrobić, aby zapobiec przywieraniu potraw?

Dokładnie rozgrzać patelnię: 1,5-2 minuty na ogniu przed dodaniem żywności.

1,5-2 minuty na ogniu przed dodaniem żywności. Utrzymuj prawidłową temperaturę : różne potrawy wymagają różnych temperatur gotowania.

: różne potrawy wymagają różnych temperatur gotowania. Używaj żywności o temperaturze pokojowej: nie wkładaj zamrożonej żywności na patelnię.

Postępuj zgodnie z instrukcjami : dowiedz się, jak czyścić i konserwować patelnię.

: dowiedz się, jak czyścić i konserwować patelnię. Wybierz odpowiednie narzędzia: używaj drewnianych lub silikonowych szpatułek, aby uniknąć uszkodzenia powłoki.

Przeczytaj również: Jak wybrać zdrową patelnię: rodzaje i zalety powłok nieprzywierających

Dodatkowe wskazówki:

Przed pierwszym użyciem patelni z powłoką nieprzywierającą należy posmarować ją olejem roślinnym i podgrzewać na małym ogniu przez 10 minut.

Nie przepełniaj patelni: jedzenie musi mieć wystarczająco dużo miejsca, aby równomiernie się ugotować.

Nie zostawiaj jedzenia na patelni po ugotowaniu: przenieś je na talerz lub do pojemnika.

Umyj patelnię ręcznie przy użyciu łagodnego detergentu i ciepłej wody.

Przestrzegając tych prostych wskazówek, można łatwo uniknąć przywierania potraw i utrzymać patelnię w dobrym stanie przez długi czas.

Podsumowując, pisaliśmy już o tym, dlaczego patelnia przywiera i jak to naprawić.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!