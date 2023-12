Obierz i obierz: jak gotować ziemniaki w skórkach do sałatek (wideo)

Podczas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zawsze brakuje czasu na przygotowanie dużej liczby potraw, zwłaszcza jeśli trzeba nakryć do stołu dla dużej firmy. Możesz jednak ułatwić sobie to zadanie, zwłaszcza jeśli znasz kilka sztuczek kulinarnych.

Można na przykład uprościć przygotowywanie sałatek zawierających gotowane ziemniaki w skórkach. Wystarczy zastosować prostą metodę przed ich ugotowaniem.

Jak szybko obrać ziemniaki w skórkach

Jest to bardzo prosta i skuteczna metoda. Przed gotowaniem ziemniaków należy wykonać okrągłe nacięcie w skórce. Następnie ugotuj ziemniaki w skórce jak zwykle, a gdy będą gotowe, włóż je do lodowatej wody. Wszystko, co musisz zrobić, to przytrzymać krawędzie ziemniaka rękami i przekręcić skórkę - łatwo zejdzie z warzywa.

