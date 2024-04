Jak umyć podłogę w łazience, aby na długo usunąć nieprzyjemny zapach

Łazienka to miejsce, w którym często spotykamy się z nieprzyjemnymi zapachami. Może to wynikać z różnych przyczyn: pleśń, stojąca woda, brud.

Wideo dnia

Ale nie spiesz się, aby kupić drogie chemikalia! Istnieje prosty i niedrogi ratunek, który pomoże Ci pozbyć się zapachu i oczyścić podłogę – piszą Patrioci Ukrainy.

Przeczytaj także: Jak łatwo oczyścić wannę z uporczywego kamienia nazębnego

To naprawdę skuteczny i ekonomiczny sposób, aby Twoja łazienka była czysta i świeża! Czystość i świeżość Twojej łazienki to klucz do dobrego nastroju!

Wszystko czego potrzebujesz to pianka do golenia!

Jak używać:

Nałożyć piankę na zabrudzoną powierzchnię podłogi. Pozostaw na kilka minut. Opłukać wodą.

Pianka do golenia:

Usuwa nieprzyjemne zapachy.

Czyści z brudu i plam.

Dezynfekuje powierzchnię.

Nie szkodzi środowisku.

PS

Przed użyciem pianki na nowej powierzchni należy przeprowadzić próbę na małej powierzchni.

Możesz użyć dowolnej pianki do golenia, ale lepiej wybrać taką, która nie ma silnego zapachu.

Dla wzmocnienia efektu można do pianki dodać odrobinę sody oczyszczonej.

Przypomnijmy, że UAportal przygotował kilka prostych wskazówek, które pomogą Ci szybko i skutecznie posprzątać łazienkę. Będziesz potrzebować sody oczyszczonej, octu i soku z cytryny.

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał na Telegramie !