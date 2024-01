Różnica między mlekiem pasteryzowanym a zwykłym: wady i zalety

Wiele osób uważa, że mleko ultra-pasteryzowane jest lepsze od zwykłego mleka, ponieważ ma dłuższą trwałość. Nie jest to jednak do końca prawdą.

Radiotrack pisze na ten temat.

Mleko ultra-pasteryzowane jest poddawane obróbce cieplnej w temperaturze 135-150 stopni, co zabija wszystkie bakterie i wydłuża okres przydatności do spożycia do sześciu miesięcy. Zabija to również korzystne bakterie kwasu mlekowego i niszczy witaminy C i B12.

Smak mleka ultra-pasteryzowanego również różni się od zwykłego mleka. Jest bardziej neutralny, ponieważ wysoka temperatura powoduje utratę aromatów.

Dlatego decydując się na zakup mleka, należy wziąć pod uwagę swoje potrzeby. Jeśli ważne jest dla Ciebie przechowywanie mleka przez długi czas, możesz wybrać mleko ultra-pasteryzowane. Jeśli jednak chcesz uzyskać maksymalne korzyści zdrowotne, lepiej jest wybrać mleko pasteryzowane lub świeże.

Mleko pasteryzowane

Mleko pasteryzowane może być przechowywane do dwóch tygodni. Podczas pasteryzacji mleko jest podgrzewane do temperatury 60-80 stopni, co niszczy szkodliwe bakterie, ale zachowuje składniki odżywcze. Smak mleka pasteryzowanego jest bogatszy i bardziej aromatyczny.

Świeże mleko

Świeże mleko przechowuje się w lodówce nie dłużej niż trzy dni. Zawiera największą ilość składników odżywczych, ponieważ nie jest poddawane obróbce cieplnej. Smak świeżego mleka jest najbogatszy i najprzyjemniejszy.

