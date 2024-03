Szybki obiad w powolnej kuchence: przepis na rybę w sosie serowym w 30 minut

Ten przepis na rybę w sosie serowym jest świetny ze względu na prostotę przygotowania. Wystarczy zebrać wszystkie składniki sosu i wymieszać je ze sobą, a następnie wlać do misy multicookera. Następnie dodaj kawałki ryby. Następnie możesz zająć się swoimi sprawami, podczas gdy magiczne urządzenie dokończy proces gotowania. Schuba pisze o tym.

Jeśli chodzi o wybór ryb, istnieje szerokie pole do popisu. Każda dostępna opcja będzie odpowiednia - czy to chuda biała ryba, taka jak morszczuk lub mintaj, czy ryba rzeczna (na zdjęciu karp), a nawet czerwona ryba, jeśli chcesz ugotować specjalne danie. W połączeniu z sosem serowym, smaki ryb zostaną jeszcze bardziej wyeksponowane i staną się bogatsze.

Składniki:

Na rybę w sosie serowym:

Filet z białej ryby 700 g

Śmietana 10% 150 ml

Masło 73% 50 g

Ser twardy 100 g

Jaja kurze 2 szt.

Ząbek czosnku 1 szt.

Przyprawa do ryb do smaku

Gałązka koperku do smaku

Przygotowanie:

Pierwszym krokiem jest przygotowanie pysznego sosu serowego do ryby. Zetrzyj twardy ser, roztop masło i przeciśnij czosnek przez praskę.

Wszystkie składniki, z wyjątkiem ryby i koperku, dokładnie wymieszać w misce. Doprawić do smaku solą. Jeśli przyprawa do ryb nie jest słona, dodaj sól do smaku.

Wlej sos do misy multicookera. Włącz tryb "Duszenie" na 30 minut.

Po 10 minutach otwórz pokrywę i włóż oczyszczoną i posiekaną rybę do sosu. Dusić przez pozostałe 20 minut.

