Szybko i niedrogo: ryż z warzywami w 30 minut

Ryż z warzywami to bardzo proste i szybkie danie, które zachwyci Cię swoim doskonałym smakiem. Przepis został udostępniony przez portal Shuba.

Składniki:

Ryż - 0,5 filiżanki

Woda - 1 filiżanka

Sól - do smaku

Bakłażan - 1 szt

Kalafior - 300 g

Słodka papryka - 2 szt

Żółta cebula - 1 szt

Czosnek, goździki - 1 szt

Pomidory - 3 szt

Rafinowany olej słonecznikowy - 4 łyżki

Mielona papryka - do smaku

Suszony czosnek - do smaku

Mielony liść laurowy - do smaku

Suszone oregano - do smaku

Sposób przygotowania:

1. Wstaw ryż do ugotowania.

2. Pokroić bakłażany, pokrojoną w kostkę paprykę, cebulę, różyczki kapusty, czosnek i pomidory.

3. Wymieszać warzywa, posypać przyprawami, dodać 3 łyżki oleju i wymieszać. Przełóż warzywa na patelnię rozgrzaną z olejem. Smażyć na dużym ogniu przez 2-3 minuty, od czasu do czasu mieszając.

4. Następnie zmniejszyć ogień do małego i gotować pod przykryciem przez kolejne 10 minut.

5. Dodaj ryż do warzyw i uzupełnij wodą do pożądanej grubości. Doprawić solą i przyprawami. Dusić na średnim ogniu pod przykryciem do miękkości, od czasu do czasu mieszając.

