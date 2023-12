Sprytna mama Claire Hoopes z Wielkiej Brytanii podzieliła się przydatnym sposobem na wykorzystanie pustej paczki po chipsach do przechowywania ozdób świątecznych, w tym lampek choinkowych.

Wideo dnia

W swoim filmie na TikTok Claire Hoopes pokazała, jak sprytnie pakuje świąteczne lampki do pustego pojemnika. Najpierw radzi owinąć lampki wokół opakowania tyle razy, ile to konieczne. Następnie umieść skrzynkę kontrolną i wtyczkę w środku i zabezpiecz ją plastikową pokrywką.

Przeczytaj również: Eksperci wyjaśnili, gdzie nie umieszczać choinki w domu: szybko wyschnie

"Zapakuj, przechowuj i użyj ponownie - ekologiczne rozwiązania, które wygrywają! " - napisała Brytyjka w opisie filmu.

W komentarzach subskrybenci dziękują pani Hoopes za jej przydatne i skuteczne życiowe triki oraz dzielą się własnymi doświadczeniami w zakresie ekonomicznego wykorzystywania rzeczy.

"Robię to od lat - to działa".

"Jesteś geniuszem", "Rozwiązania dla bystrzaków"

"Wczoraj zdjęłam girlandy z choinki, zwykle owijam je w karton".

"Po prostu zawiń je w złożoną gazetę lub pudełko po ryżu".

"Zrobiłem to w zeszłym roku. Po raz pierwszy w życiu nie rwałam sobie włosów z powodu splątanych lampek".

"Robię to samo, ale z butelką wina lub prosecco. Piję, dopóki nie skończę pracy".

Ten życiowy hack to prosty i skuteczny sposób na utrzymanie świątecznych dekoracji w porządku do przyszłego roku. Jest to również rozwiązanie przyjazne dla środowiska, ponieważ pozwala na ponowne wykorzystanie pustych opakowań.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!