Bloger pokazuje, jak łatwo ożywić czerstwy chleb (wideo)

Chleb czerstwieje, ponieważ skrobia krystalizuje, pochłaniając wodę z chleba. Technicznie rzecz biorąc, wilgoć nadal znajduje się w chlebie, tylko w stałej, krystalicznej formie.

Oznacza to, że chleb można ożywić na kilka sposobów. Blogerka Becca podzieliła się na swoim koncie TikTok sposobem na przywrócenie świeżości czerstwego chleba.

"Miałam ochotę na tosta na śniadanie i nie chciałam go zmarnować, a potem zobaczyłam film, na którym facet wylewa wodę na czerstwy chleb, a następnie wkłada go do piekarnika w temperaturze 200C na pięć minut" - powiedziała.

Kluczem jest podgrzanie chleba do poziomu, w którym może wchłonąć wodę bez powodowania parowania wilgoci. Rezultaty utrzymają się tylko przez kilka godzin, więc chleb należy zjeść od razu.

W komentarzach ludzie sugerowali również użycie kuchenki mikrofalowej do ożywienia czerstwego chleba. Wystarczy umieścić bochenek nad szklanką wody i podgrzać go.

Chcielibyśmy przypomnieć, że chleb można zastąpić indyjskimi płaskimi chlebami z pełnoziarnistej mąki atta. Ich wyjątkowość polega na tym, że chapatis (bo tak nazywają się te płaskie placki) mogą być spożywane samodzielnie lub wypełnione różnymi nadzieniami.

