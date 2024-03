Astronomowie przewidują, kiedy asteroida 'Bóg Chaosu' uderzy w Ziemię (wideo)

Asteroida Apophis, niegdyś uważana za najbardziej niebezpieczną dla Ziemi, nie uderzy w nas w 2029 roku. Niemniej jednak nowe badanie pokazuje, że nie można całkowicie wykluczyć prawdopodobieństwa jej zderzenia z naszą planetą w przyszłości.

W 2029 roku Apophis zbliży się do Ziemi na odległość 40 000 kilometrów. To znacznie bliżej niż orbita satelitów geostacjonarnych. Jego trajektoria zostanie odchylona przez ziemską grawitację, co może doprowadzić do niewielkich zmian w jego orbicie, pisze IFLScience.

Naukowcy przeanalizowali trajektorie 1,3 miliona znanych asteroid w Układzie Słonecznym, aby oszacować prawdopodobieństwo zderzenia jednej z nich z Apophis. Na szczęście badanie wykazało, że w ciągu najbliższych kilku lat nie oczekuje się takich kolizji.

Naukowcy zauważają jednak, że ryzyko zderzenia Apophis z Ziemią w przyszłości nadal istnieje. Niewielkie odchylenie jego orbity w wyniku zderzenia z inną asteroidą mogłoby uczynić go niebezpiecznym dla naszej planety.

NASA prowadzi obecnie misję OSIRIS-APEX, która zbada Apophis. Misja ta pomoże naukowcom lepiej zrozumieć jego charakterystykę i skład, a także ocenić ryzyko kolizji z Ziemią.

