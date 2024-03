Archeolodzy z Uniwersytetu w Ankarze w Turcji dokonali sensacyjnego odkrycia, które rzuca nowe światło na zwyczaje i wyrażanie siebie przez naszych prehistorycznych przodków.

Podczas wykopalisk w neolitycznej osadzie Bonkuklu Tarla, datowanej na 11 000 lat, naukowcy odkryli ponad 100 ozdobnych przedmiotów znajdujących się w pobliżu uszu i podbródka ludzkich szczątków. Ich szczegółowa analiza sugeruje, że przedmioty te były używane jako kolczyki, co czyni je najstarszymi bezpośrednimi dowodami tej praktyki na świecie, pisze Newsweek.

"Sugeruje to, że to, co robimy dzisiaj, czyli używanie kolczyków, można prześledzić wstecz do naszych prehistorycznych przodków" - mówi Emma Baisal, współautorka badania.

Znalezione artefakty są wykonane z różnych materiałów, takich jak wapień, obsydian i kamyki rzeczne. Ich rozmiar i kształt wskazują, że były używane do przekłuwania uszu i warg.

Analiza szkieletów również potwierdza tę teorię. Zużycie dolnych siekaczy zaobserwowane w niektórych szczątkach jest zgodne z tym, co można zaobserwować u ludzi, którzy nosili labrety (biżuterię wargową) w różnych kulturach.

"Są to najwcześniejsze przykłady kolczyków znalezionych na szkieletach ludzi, którzy je nosili" - podkreśla Baisal.

Wcześniej podobne artefakty znaleziono na innych neolitycznych stanowiskach, ale bez wyraźnych dowodów na ich wykorzystanie jako kolczyków.

"To odkrycie pozwoli nam na reinterpretację wielu neolitycznych artefaktów" - mówi Baisal.

Odkrycia w Bonkuklu Tarla pokazują, że kolczyki w neolicie miały nie tylko znaczenie estetyczne, ale także społeczne. Mogły być używane jako symbol dojrzałości.

"Sugeruje to, że ludzie żyjący 11 000 lat temu mieli wyrafinowane praktyki ozdabiania ciała" - mówi Baisal.

