7 wskazówek dotyczących czyszczenia przypalonego żelazka

Przypalone żelazko można wyczyścić za pomocą różnych naturalnych środków. Przede wszystkim należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, poczekać aż urządzenie ostygnie i usunąć resztki materiału za pomocą pęsety lub pałeczek.

Po wykonaniu pierwszego kroku, skorzystaj z jednej z poniższych porad udzielonych przez ekspertów Sante Plus. Dzięki temu żelazko zyska nowy wygląd.

1. Sól: Po usunięciu wszystkich kawałków przypalonej tkaniny, na płycie urządzenia mogą pozostać ślady. Aby je usunąć, weź miękką szmatkę i posyp ją kilkoma łyżkami soli. Przełącz żelazko na ustawienie "Bawełna", a gdy będzie wystarczająco gorące, umieść je na soli i przesuwaj w przód iw tył. Kontynuuj w ten sposób, aż plamy znikną. Odłącz żelazko i pozwól mu ostygnąć, a następnie wytrzyj je wilgotną szmatką.

2. Ocet. Jeśli plamy są bardziej uporczywe, podgrzej trochę białego octu i zanurz w nim miękką szmatkę. Pocieraj płytę żelazka, aż ślady znikną, a następnie przetrzyj ją szmatką zwilżoną czystą wodą.

Jeśli ocet nadal nie usuwa czarnych plam, zwiększ jego skuteczność, dodając sól. Rozpuść 1 łyżkę stołową soli w szklance gorącego białego octu, a następnie natrzyj podeszwę urządzenia mieszanką. Gdy plamy znikną, przetrzyj je wilgotną szmatką.

3. Mieszanka gorącej wody i detergentu w płynie: Jeśli urządzenie ma powłokę nieprzywierającą, do czyszczenia płyty użyj mieszanki gorącej wody i niewielkiej ilości detergentu w płynie. Zanurz kawałek szmatki w mieszaninie, a następnie przetrzyj płytę, aby wyglądała jak nowa. Na koniec przetrzyj miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie wysusz.

4. Płyn do mycia naczyń. Czasami przypalone plamy pokryte są szczelinami żelazka. Aby je wyczyścić, przygotuj roztwór wody i płynu do mycia naczyń, a następnie zanurz w nim wacik i przetrzyj szczeliny. Gdy cały brud zostanie usunięty, przetrzyj wilgotną szmatką, a następnie wysusz.

5. Polerowanie metalu. Jeśli żelazna płyta nie ma powłoki, można łatwo nadać jej nowy wygląd za pomocą pasty do metalu. Wlej kilka kropel produktu, a następnie przetrzyj plamy szmatką. Gdy plamy znikną, zetrzyj wszelkie pozostałości czystą, wilgotną szmatką, a następnie osusz płytę suchą szmatką.

6. Nadtlenek wodoru. Nadtlenek wodoru to jeden z najprostszych i najszybszych sposobów na wyczyszczenie żelazka. Wystarczy zwilżyć tkaninę nadtlenkiem wodoru i prasować, aż plamy znikną.

7. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Aby uniknąć incydentów z żelazkiem, nie pozostawiaj go bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu. Ponadto, aby urządzenie wyglądało jak nowe, należy je regularnie czyścić, aby zapobiec gromadzeniu się resztek tkanin w szczelinach i ich blokowaniu. Aby zachować jakość płyty, unikaj używania ściernych środków czyszczących lub szczotek, ponieważ mogą one dodatkowo uszkodzić urządzenie.

