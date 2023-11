10 najbardziej zaskakujących faktów na temat seksu i rytuałów godowych zwierząt

Osobliwe rytuały godowe są powszechne w całym królestwie zwierząt. W ten sposób przyciągają one partnerów do udanej reprodukcji.

Publikacja Mental Floss opowiedziała nam o najciekawszych z nich. Od bezpłciowych robaków po żółwie, które brzmią bardzo głośno, gdy to robią, seks zwierząt jest znacznie bardziej skomplikowany, niż mogłoby się wydawać.

1. Odgłosy godowe żółwi tworzą dobre efekty specjalne

Okazuje się, że odgłosy godowe zwierząt mogą być bardzo przydatne w przyciąganiu uwagi ludzi. Kiedy twórcy filmu Park Jurajski chcieli stworzyć odgłosy welociraptora, wykorzystali nagrania żółwi.

2. Rekiny mają różne metody rodzenia

Australijscy naukowcy twierdzą, że znaleźli rekina, który rodzi w dziewictwie. Badali samicę rekina zebry o imieniu Leonie, która złożyła jaja, mimo że przez trzy lata nie przebywała w pobliżu samca rekina. Kilka lat przed dziewiczym porodem Leonie urodziła po kryciu z samcem rekina.

Nie jest to jedyna rekinka zebra, która wykorzystała swój własny materiał genetyczny do zapłodnienia jaj. Rekin zebra o imieniu Bubbles podobno zrobił to w 2008 roku w Shedd Aquarium w Chicago.

3. Robaki mają bardzo długie okresy suche

Po sekwencjonowaniu DNA bezpłciowych półprzezroczystych robaków, naukowcy z New York University odkryli, że jeden z gatunków, Diploscapter pachys, nie odbył stosunku płciowego przez około 18 milionów lat. To czyni Diploscapter pachys jednym z najstarszych znanych bezpłciowych gatunków reprodukcyjnych.

4. Dobre zapachy podniecają duże koty

Zapachy Calvina Kleina są atrakcyjne seksualnie dla zwierząt. Tygrysy i jaguary trzymane w niewoli zostały zainspirowane zapachem Obsession for Men tej marki. Leśnicy używali tego zapachu do wywabiania tygrysów na wolność.

5. Raki mają zaadaptowane penisy

Raki wąsate mają najciekawsze penisy w królestwie zwierząt. Ich penisy mogą rozciągać się na długość ośmiokrotnie większą niż długość ich ciała. Podczas gdy ciało samca wielu gatunków może zmienić rozmiar, niewiele z nich może zmienić kształt.

Naukowcy z Alberty odkryli jednak, że raki mustelidowe żyjące w łagodnych wodach mają długie, cienkie penisy, które są łatwo dostępne, podczas gdy te żyjące we wzburzonych wodach mają krótsze, szersze penisy, które lepiej powstrzymują silne fale.

Naukowcy przenieśli następnie małże żyjące we wzburzonych wodach do spokojniejszych wód i odwrotnie, i odkryli, że po przeprowadzce małże dostosowały kształt penisa, aby lepiej pasował do ich środowiska.

6. Pluskwiaki wodne głośno kopulują

Gatunek pluskwiaka wodnego Micronecta scholtzi jest najgłośniejszym zwierzęciem na świecie w stosunku do swoich rozmiarów. Te małe stworzenia osiągają prawie 100 decybeli, gdy pocierają penisami o brzuch. W rzeczywistości, za każdym razem, gdy ten robak wydaje sygnał godowy, przypomina to koncert rockowy.

7. Kaczki bronią się swoimi pochwami

Kacze penisy mogą być przerażające: są długie i mają kształt korkociągu i mogą być używane jako lasso do ciągnięcia samic próbujących uciec przed niechcianymi zalotami. Aby zapobiec niechcianym próbom krycia przez samców, samice kaczek wyewoluowały pochwy, które zwijają się w kierunku przeciwnym do penisów samców w kształcie korkociągu. Magazyn Discover nazwał pochwy kaczek "organicznymi pasami cnoty".

8. Większość ptaków nie ma penisów

Tylko 3% gatunków ptaków ma penisy. Mają je strusie i kaczki, ale nie mają ich orły i pingwiny. Kiedy ptaki osiągają erekcję, ich penisy wypełniają się płynem limfatycznym zamiast krwią. Ptaki bez penisów przenoszą nasienie z samca na samicę poprzez tak zwany "pocałunek kloakalny".

9. Samce są zdesperowane, by zaimponować potencjalnym partnerkom

Małe ptaki, takie jak sikorki, zbierają się razem, aby walczyć z większymi drapieżnikami. Powszechnie uważano, że robią to dla ochrony, ale brazylijscy naukowcy doszli do innego wniosku: naukowcy stworzyli kilka fałszywych sów, jedną z gatunku, który regularnie zjada mniejsze ptaki, a drugą z mniej groźnego gatunku sowy. Odkryli, że wśród 79 różnych gatunków małych ptaków, mniej groźne sowy były częściej atakowane przez mniejsze ptaki. Ich wniosek był taki, że mniejsze ptaki wykorzystywały słabszego przeciwnika jako okazję do zademonstrowania swoich umiejętności obronnych potencjalnym partnerom.

10. W przeciwieństwie do ludzi, zwierzęta stały się żywe w kosmosie

Według NASA, żaden człowiek nigdy nie uprawiał seksu w kosmosie. Ale inne gatunki były bardziej aktywne w reprodukcji poza naszą atmosferą.

Pierwszymi ciężarnymi ssakami, które poleciały w kosmos na pokładzie amerykańskiego statku kosmicznego, były szczury, a żaby zaszły w ciążę na orbicie.

